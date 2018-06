Hockey prato: super Italia in amichevole, Francia travolta 7-0

È grande Italia in quel di Roma, dove la nazionale di hockey su prato femminile è in raduno per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, quello dei Mondiali di Londra. Le azzurre al CPO Acqua Acetosa di Roma si sono imposte nella seconda volta in amichevole con la Francia, questa volta dominando in lungo e in largo con le cugine transalpine e chiudendo l’incontro per 7-0.

A segno Garraffo, Vynohradova (2), Socino, Pacella, Mastronardi e Braconi. Domani terzo ed ultimo atto contro le transalpine, questa volta in orario mattutino, alle 11.













