Pallanuoto, Pro Recco: Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure

La delusione per la sconfitta in finale di Champions League di pallanuoto porta i primi effetti in casa Pro Recco: il serbo Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure campione d’Italia. Dopo il rincorrersi di voci, smentite e non comment di ieri, la notizia è stata confermata da waterpoloitaly.com.

Prima giocatore in vasca sempre a Recco, poi, slacciata la calottina, tecnico dei liguri, dove prese l’eredità di Amedeo Pomilio, con il cruccio Champions: in due anni in panchina ha vinto i due scudetti e le due Coppe Italia, ma ancora una volta è sfuggito il bersaglio grosso.

Lo scorso anno l’ostacolo non superato fu lo Jug in semifinale, quest’anno la resa all’Olympiacos in finale. Ora si apre la corsa alla successione: le prime voci danno Sandro Campagna come possibile tecnico, con il doppio impegno con il Settebello. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.













Foto: Pagina Facebook Pro Recco

roberto.santangelo@oasport.it