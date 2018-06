Pallanuoto, la Pro Recco acquista Marko Bijac! Il portiere più forte del mondo sbarca in Italia

Dopo il cambio in panchina, arriva il primo colpo di mercato per la Pro Recco, che ha annunciato ufficialmente sul proprio sito l’ingaggio del portiere croato Marko Bijac, impegnato in questi giorni nella Super Final di World League, vincitore del Len Awards 2017, uno dei premi più importanti della pallanuoto europea.

Classe 1991, ha vinto con lo Jug Dubrovnik, squadra dalla quale proviene, la Champions League nel 2016. Alto 2.02 metri, inoltre è campione del mondo e vicecampione olimpico in carica con la sua nazionale. Queste le sue prime parole da tesserato della squadra ligure: “Arrivo in questo straordinario Club con grande motivazione, la Pro Recco rappresenta il gradino più alto della pallanuoto mondiale. Voglio aiutare la squadra a proseguire negli ottimi risultati e a migliorarli“.

Il portiere ha proseguito: “Mister Rudic ha dimostrato la sua bravura negli anni, ha vinto tutto e penso farà lo stesso a Recco. È complicato da fuori spiegare perché la squadra non vinca da tre anni la coppa più importante ma certamente posso dire che è sempre facile affrontare la Pro Recco: non hai nulla da perdere e puoi giocare senza alcuna pressione“.

Queste invece le parole del presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo: “La Pro Recco accoglie con grande calore Marko, atleta fantastico e professionista serio che alzerà il livello qualitativo della rosa e aumenterà la competizione interna. Stiamo lavorando per consegnare a mister Rudic una rosa di spessore che sappia vincere e divertire“.













Foto: Renzo Brico

