Calcio, Mondiali 2018: per il Brasile è già vietato fallire, Costa Rica a caccia di un’impresa epica

Il Brasile è già ad un bivio nella sua seconda uscita ai Mondiali 2018 in Russia. Nello Stadio San Pietroburgo, domani, venerdì 22 giugno, alle ore 20.00 i carioca sfideranno il Costa Rica in un match che deciderà le sorti delle due squadre, il cui destino nella competizione potrebbe già essere appeso a un filo. Una sconfitta, di fatto, andrebbe a compromettere il cammino del Brasile, reduce da un pareggio a sorpresa contro la coriacea Svizzera, ma ancor più del Costa Rica, sconfitto dalla Serbia a seguito di una maginifica punizione di Kolarov.

Non c’è spazio per sbagliare, dunque, ma i verdeoro sono consapevoli di disporre di un tasso tecnico e qualitativo superiore rispetto agli avversari e che le loro sorti nel gruppo E dipenderanno esclusivamente dall’alchimia che sapranno trovare sul terreno di gioco. La Serbia è distante già due punti, ma intanto una vittoria col Costa Rica andrebbe quasi certamente a blindare almeno il passaggio del turno.

Il ct Tite si affiderà, pertanto, al 4-2-3-1 con Miranda e Thiago Silva davanti al romanista Alisson, con Danilo e Marcelo sulle corsie laterali. In mediana agiranno Casemiro e Paulinho, che copriranno le spalle a Willian, Coutinho e Neymar, anche se quest’ultimo è uscito acciaccato dall’allenamento mattutino di martedì scorso e potrebbe non essere della partita, lasciando spazio così a Douglas Costa. In attacco, infine, Gabriel Jesus dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Firmino.

Il ct del Costa Rica, Oscar Ramirez, invece, si affiderà ad un assetto molto accorto, un 5-4-1 in cui tra i pali ci sarà Keylor Navas, il portiere dei tre trionfi consecutivi in Champions del Real Madrid. Davanti a lui agiranno i centrali Gonzalez, Acosta e Duarte, con Gamboa e Calvo sulle corsie esterne, mentre Guzman e Borges formeranno la diga centrale in mediana e i due esterni Venegas e Ruiz proveranno ad ispirare dalle fasce l’attaccante Urena.

Difesa compatta e contropiede, dunque, saranno le armi a cui si affiderà il Costa Rica per impensierire un Brasile che, dopo il pari contro la Svizzera, scenderà in campo col coltello tra i denti per dimostrare tutta la sua forza e lanciare un chiaro segnale di battaglia agli altri contendenti al titolo mondiale.











Foto: lev radin / Shutterstock.com