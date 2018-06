Pagelle Danimarca-Australia 1-1, Mondiali 2018. Poulsen ingenuo, reo del rigore che porta al pareggio.

PAGELLE DANIMARCA-AUSTRALIA

DANIMARCA (4-2-3-1)

Kasper SCHMEICHEL: 6,5. Nel primo tempo viene chiamato in causa soltanto sul rigore, in cui viene spiazzato. Unico errore, ma senza danni, un’uscita troppo azzardata nella seconda parte di gioco. Grande parata, decisiva per le sorti del match, nel finale di partita.

Henrik DALSGAARD: 6. L’unico momento in cui soffre la cavalcata dell’Australia è tra il 15′ e il 25′, quando Kruse porta avanti per le prime volte la sua squadra. Salva il risultato nella ripresa nell’occasione più pericolosa degli avversari.

Simon KJAER: 6,5. Molto attento in difesa, il capitano dei danesi legge bene il gioco e cerca di anticipare le mosse della nazionale australiana. Ottima lettura anche in fase offensiva, tentando lanci lunghi direzionati verso Jorgensen.

Andreas CHRISTENSEN: 6. Gran parte del compito in fase di impostazione di gioco lo svolge il suo compagno nella retroguardia, mentre in difesa il centrale del Chelsea è diligente e non commette errori.

Jens Stryger LARSEN: 6. Va in aiuto dei centrali nel momento migliore dell’Australia. Evita il vantaggio dei Socceroos ad inizio ripresa, anticipando l’inserimento di Leckie.

Lasse SCHONE: 6. Meno personalità rispetto a Delaney, ma meglio del compagno di reparto nell’uno contro uno. Si sacrifica in fase difensiva

Thomas DELANEY: 6,5. Mostra buoni spunti tecnici e gioca a tutto campo: in difesa si sacrifica per fermare gli avversari prima che arrivino in area di rigore, mentre in attacco offre passaggi interessanti ai compagni più avanzati.

Yussuf POULSEN: 5. Reo del rigore decretato dal VAR che riporta il risultato in parità. Un errore evitabile, dato che pare allargare ampiamente il braccio volontariamente. Seconda ammonizione in due incontri, salterà la sfida contro la Francia. (DAL 59′ Martin Braithwaite: 5,5. Manca di incisività, quello che serviva alla squadra in quel momento).

Christian ERIKSEN: 6,5. Bellissimo gesto tecnico quello che porta al gol che apre le marcature. Tiro al volo colpendo la sfera con un tempismo perfetto, degno di un trequartista conosciuto nel panorama europeo. Nei primi minuti del secondo tempo non è in partita, si riaccende nel finale con una conclusione dalla distanza.

Pione SISTO: 6. Primo tempo così così, si mette in luce nella seconda metà di gara. Ad inizio ripresa ha la prima occasione da gol tra i suoi piedi, con un altro splendido passaggio no look di Jorgensen, conclusione deviata in calcio d’angolo dalla difesa. E’ un attaccante aggiuntivo.

Nicolai JORGENSEN: 6,5. Si inserisce spesso con esito positivo tra le maglie della difesa, in area di rigore trova sempre spazio per una conclusione o per servire il compagno, come l’assist per il gol di Eriksen. (DAL 68′ Andreas CORNELIUS: 5,5. Non rimpiazza a dovere Jorgensen, non si inserisce bene e non è mai pericoloso).

All. Age HAREIDE: 6. La nazionale danese mostra ancora una volta un tasso tecnico di qualità, ma soprattutto tanta personalità in attacco, che forse è mancata nel finale di partita.

AUSTRALIA (4-4-1-1)

Matthew RYAN: 6. Non può contrastare la rete di Eriksen, nonostante la conclusione mancina fosse poco angolata. Riflessi pronti per evitare l’autogol sulla deviazione di ginocchio di Sainsbury.

Aziz BEHICH: 5,5. Nonostante non fosse il diretto interessato in quanto terzino, anche lui ha delle colpe sul gol di Eriksen al 6° minuto, dato che come tutta la retroguardia australiana si addormenta sull’inserimento di Jorgensen.

Mark MILLIGAN: 5,5. Troppe volte perde l’unica punta danese, Jorgensen, lasciandogli spazio per svolgere quello che vuole in area di rigore.

Trent SAINSBURY: 5,5. Rischia un autogol fortuito sull’ 1-1, ma il portiere ha i riflessi pronti e riesce a salvare il gol. Analogamente al suo compagno di reparto, perde la marcatura di Jorgensen in eccessive occasioni.

Joshua RISDON: 5,5. Non contrasta gli esterni, in particolare soffre molto sugli inserimenti di Sisto nella ripresa.

Robbie KRUSE: 5,5. Dopo lo sbandamento nel primo quarto d’ora di gioco, i Socceroos provano a ritornare in partita cercando di punire dalla fascia sinistra, dove il loro numero 10 si muove bene e si propone senza palla al piede. Nella ripresa si spegne. (DAL 68′ Daniel ARZANI: 6. Ci prova nel finale con una incursione sulla fascia, ma l’estremo difensore della Danimarca gli dice di no. In partita sin da quando subentra in campo. E’ giovane, ma ha grande talento)

Mile JEDINAK: 6. Il secondo gol dell’Australia porta ancora una volta la sua firma sempre su calcio di rigore. A parte la marcatura, il capitano della nazionale oceanica si rende pericoloso sulle situazioni con palla in movimento.

Aaron MOOY: 6. In alcune situazioni tende ad effettuare passaggi corti e verso la difesa piuttosto che lanci lunghi per alzare il baricentro. Compensa con i corner, nei quali trova in più di un’occasione Leckie

Matthew LECKIE: 6,5. Sugli sviluppi del calcio d’angolo trova la prima occasione della partita al 4′ con un colpo di testa. Sempre dalla bandierina si procura il rigore, determinato dal VAR, che porta sull’1-1 il match. Nella ripresa è il più minaccioso tra i suoi compagni

Tom ROGIC: 6. Nel primo tempo è uno dei pochi che cerca di proporsi con qualche iniziativa personale, ma va sempre ad infrangersi contro la difesa. E’ costretto a cercare gli esterni in situazione di contropiede, dato che Nabbout non si fa vedere. (DALL’82’ Jackson IRVINE: s.v.)

Andrew NABBOUT: 5. Si muove in attacco, ma non in maniera funzionale. Non è mai incisivo davanti alla porta, non viene pescato dagli esterni proprio a causa dei pochi movimenti. (DAL 75′ Tomi JURIC: 5,5. Meglio del compagno in fase di possesso palla, ma anche lui non si fa pescare libero dagli esterni).

All. Bert VAN MARWIJK: 5,5. I socceroos sono pericolosi soltanto sulla fascia e sui calci piazzati, male la difesa, dove avrebbe potuto sostituire almeno una pedina dal 46′. Contro una nazionale quasi alla pari arriva un pareggio che diventa fatale in termini di qualificazione.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mooinblack-Shutterstock.com