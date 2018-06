Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Setterosa devastante! 30-3 alla Turchia, è finale!

Missione compiuta per il Setterosa. La nazionale femminile di pallanuoto vola in finale ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 dominando in lungo e in largo il proprio raggruppamento. Oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva, ancor più netta, con la Turchia: un devastante 30-3 per le ragazze di Fabio Conti che domani riposeranno e tra due giorni andranno a giocarsi la medaglia d’oro, molto probabilmente contro la Spagna, che è in testa al raggruppamento opposto. A segno tutte tranne Tabani le giocatrici di movimento azzurre, poker per Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello e Palmieri.

Italia-Turchia 30-3

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 4, Avegno 4 (1 rig.), Queirolo 4, Aiello 4, Picozzi 1, Bianconi 2, Emmolo 3, Palmieri 4, Cotti 2, Dario 2, Lavi. All. Conti.

Turchia: Aydinuk, Visha, Cengiz, Cavlak, Soylemez, Elma, Kose, Kus 3 (1 rig.), Duz, Baki- All. Sahbaz

Arbitri: Katsonis (Gre) e Santos (Por).

Note: parziali 6-1, 8-1, 8-0, 8-1. Uscita per limite di falli Kose (T) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/5 + un rigore e Turchia 2/5 + un rigore













gianluca.bruno@oasport.it