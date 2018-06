Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: bis vincente per Italia e Spagna. Sarà questa la finale per l’oro

Va in archivio la seconda giornata della pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia.

Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel Girone B, a senso unico è stata anche la sfida tra Spagna e Portogallo, con le padrone di casa che hanno vinto per 27-6. Domani Francia-Turchia e Grecia-Portogallo designeranno le finaliste per la medaglia di bronzo.













Foto: Daniela Bolla

