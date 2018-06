Mondiali 2018, ottavi di finale: quando si giocano? Il calendario e le date. Programma, orari e tv

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno da sabato 30 giugno a lunedì 3 luglio. Quattro giorni di assoluto spettacolo con la prima fase a eliminazione diretta della rassegna iridata: le migliori 16 squadre rimaste in corsa si daranno battaglia in appassionanti testa a testa che decideranno chi potrà proseguire la propria avventura in Russia e chi invece dovrà fare le valigie. Ci aspettano 8 partite emozionanti e avvincenti in cui può succedere di tutto, in cui non mancheranno le sorprese e in cui ci esalteremo grazie alle grandi giocate dei vari campioni pronti a contendersi il passaggio del turno.

Ogni giorno si giocheranno due partite: una alle ore 16.00 e l’altra alle ore 20.00. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Il meccanismo della competizione è molto semplice: si qualifica ai quarti di finale la squadra che avrà vinto la partita nei 90 minuti regolamentari, in caso di parità si proseguirà con i supplementari (30 minuti) ed eventualmente con i calci di rigore.

Di seguito il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 con tutte le date, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite.

MONDIALI 2018: OTTAVI DI FINALE, COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com