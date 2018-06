Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Settebello, che male! La finale sarà Grecia-Serbia, azzurri per il quinto posto

Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare l’ultimo posto Portogallo e Turchia.

Nel Girone A la Serbia, in mattinata, in attesa di conoscere il nome dell’avversaria per l’oro, ha maramaldeggiato contro il malcapitato Portogallo, dominato 21-1. Al secondo posto del raggruppamento si piazza il Montenegro, che, rispettando il pronostico, ha avuto la meglio sulla Francia per 11-6.

Nel Girone B la Grecia, nel tardo pomeriggio, in attesa di capire quale sarebbe stato in suo destino, ha dominato la Turchia, sconfiggendola per 21-2, poi è arrivato il regalo confezionato dal Settebello, che si è fatto sconfiggere dalla Spagna per 6-7, mandando gli ellenici al primo posto del raggruppamento e gli iberici al secondo.

L’Italia tornerà in acqua domani alle ore 14.30 per giocarsi il quinto posto contro la formazione transalpina.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it