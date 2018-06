Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia chiude al quinto posto. Francia schiantata 15-2

L’Italia della pallanuoto maschile chiude al quinto posto i Giochi del Mediterraneo: il Settebello nella finalina di consolazione ha battuto per 15-2 la Francia. Al settimo posto il Portogallo, che ha superato per 6-4 la Turchia. Nel tardo pomeriggio le finali per le medaglie del torneo femminile: Setterosa in acqua per l’oro alle ore 19.30 contro la Spagna.

La nazionale italiana maschile invece oggi ha onorato la competizione, dopo il deludente terzo posto nel Girone B, sconfiggendo la compagine transalpina in una gara dominata. Solco scavato già dopo il 4-1 del primo quarto, poi arriva un ulteriore parziale di 8-0 tra secondo e terzo quarto, per il 12-1 ad otto minuti dal termine, che diviene 15-2 alla sirena finale.

Da sottolineare le triplette di Fondelli e Gallo, con le doppiette di Di Fulvio e Renzuto, ed i gol di Figliolo, Velotto, Bodegas, Echenique (rete su rigore) e Bertoli. Per i transalpini in rete Piot e Vanpeperstraete. Buono il 50% degli azzurri con l’uomo in più (6/12), ma soprattutto lo 0/14 a cui hanno costretto gli avversari.

Di seguito il tabellino dell’incontro fornito dalla Federazione:

Italia-Francia 15-2

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Molina Rios, Figlioli 1, Fondelli 3, Velotto 1, Renzuto Iodice 2, Gallo 3, Presciutti, Bodegas 1, Echenique 1 (1 rig.), Bertoli 1, Nicosia. All. Campagna

Francia: Garsau, Saudadier, Cannone, Piot 1, Khasz, Vernoux, Crousillat, Izdinsky, Mustur, Dino, Vanpeperstraete 1, Lepoint, Fontani. All. Kovacevic

Arbitri: Jaumandreu (Esp) e Turkkan (Tur)

Note: parziali 4-1, 3-0, 5-0, 3-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 6/12 + un rigore e Francia 0/14.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it