Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto

L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia.

Sempre costretti ad inseguire, gli azzurri si ritrovano sotto di due reti a fine primo quarto ed a metà gara, mentre a fine terzo periodo il divario con i padroni di casa è di tre reti. La reazione del Settebello è tardiva, ed arriva nell’ultimo quarto, quando la nazionale italiana risale fino al -1, senza però riuscire a trovare il guizzo del pareggio.

Italia-Spagna 6-7

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3, Molina Rios, Figlioli, Fondelli, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Gallo, Presciutti, Bodegas 1, Echenique, Bertoli, Nicosia. All. Campagna.

Spagna: Lopez, Munnariz 2, Granados 1, De Toro, Barroso, Larumbe, Fernandez, Espanol, Tahull 2, Perrone, Mallarach, Busto, Lorrio. All. Hernandez.

Arbitri: Katsonis (Gre) e Abramovic (Mne).

Note: parziali 1-3, 2-2, 1-2, 2-0. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 2/14 e Spagna 3/14.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it