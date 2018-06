Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: Grecia-Italia 10-11 ai rigori. Il Settebello soffre ma parte bene

Inizia bene anche il Settebello: il torneo di pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo vede la vittoria della nazionale italiana all’esordio contro la Grecia. Sono serviti però agli azzurri i tiri di rigore: finisce 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. L’Italia così lascia intatte le possibilità di accesso alla finale per l’oro di domenica 1° luglio.

La formazione azzurra in avvio si è portata in vantaggio per 3-0, ma la Grecia è rientrata ed è passa a condurre sul 4-5, poi la gara è scivolata fino alla sirena finale in un combattutissimo testa a testa, che si è concluso senza vincitori né vinti, sul 7-7. Ai tiri di rigore il successo del Settebello è stato propiziato dalla parata di Del Lungo su Gounas, dopo l’errore di Fountoulis, per l’11-10 finale.













Foto: Enrico Spada

robertosantangelo@oasport.it