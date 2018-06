Pallanuoto femminile, gran colpo della SIS Roma: la società capitolina acquista Izabella Chiappini

Gran colpo di mercato della SIS Roma: la società capitolina di pallanuoto femminile ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Izabella Chiappini, che arriva nel Lazio dopo aver praticamente saltato l’ultima stagione con Padova per i postumi di un infortunio alla spalla. La brasiliana naturalizzata italiana ha ripreso a giocare anche con il Setterosa, negli ultimi raduni che hanno preceduto i Giochi del Mediterraneo.

La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo capitolino Giacomo Esposito: “Izabella è la ciliegina sulla torta del nostro mercato. Appena si è presentata la possibilità di aprire una trattativa non ci abbiamo pensato due volte e, grazie al prezioso lavoro di tutto lo staff, siamo riusciti a concluderla nel migliore dei modi“.

Piene di entusiasmo anche le prime parole da giallorossa dell’atleta, sempre al sito della società romana: “Sono molto contenta di entrare a far parte di una società come la SIS Roma, che ha un progetto ambizioso di crescita nel lungo periodo e tante ottime giocatrici. Mi metteranno sicuramente nelle migliori condizioni per giocare dopo tanto tempo, e mi auguro che ci si possa divertire facendo un gran campionato“.













Foto: Profilo Facebook Izabella Chiappini

