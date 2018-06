Basket, Champions League 2018-19: Venezia, Avellino e Virtus Bologna direttamente alla fase a gironi, Cantù parte dal primo preliminare

Sono state ufficializzate le squadre partecipanti alla prossima edizione della Basketball Champions League 2018-19, la maggiore delle due coppe europee organizzata dalla FIBA, che contende all’Eurocup lo scettro di seconda coppa europea per livello di gioco.

L’Italia schiera ai nastri di partenza l’Umana Reyer Venezia, la Sidigas Avellino, la Virtus Segafredo Bologna e la Red October Cantù. Venezia, Avellino e Bologna parteciperanno direttamente alla fase a gironi, cui partecipano in via diretta 24 squadre. Cantù, invece, dovrà passare dai turni preliminari e in particolare ne dovrà superare tre, all’interno dei quali sono allocate 32 squadre.

Di seguito le altre partecipanti alla fase a gironi:

AEK Atene, PAOK Salonicco, Promitheas Patrasso (Grecia), Iberostar Tenerife, Montakit Fuenlabrada (Spagna), Banvit Bandirma, Besiktas Istanbul, Eskisehir (Turchia), Ludwigsburg, Bonn, Brose Bamberg (Germania), Le Mans, Strasburgo, Digione (Francia), Olimpia Lubiana (Slovenia), Ostenda (Belgio), Anwil Wloclawek (Polonia), CEZ Nymburk, Opava (Repubblica Ceca), BK Ventspils (Lettonia), Hapoel Holon, Hapoel Gerusalemme (Israele), Neptunas (Lituania).

Come abbiamo scritto, Cantù dovrà farsi largo in quello che può anche essere definito un tabellone di qualificazione. Ad esso, nei primi due turni, parteciperanno 24 squadre per 12 incontri complessivi: le vincenti del primo turno si affronteranno nel secondo; le sei vincenti del secondo turno saranno attese da altrettante formazioni già ammesse al terzo turno, che sono:

JIP Pardubice (Rep. Ceca), Nanterre (Francia), Lietkabelis (Lituania), UCAM Murcia (Spagna), Medi Bayreuth (Germania), Sakarya Buyuksehir (Turchia).

Oltre a Cantù, tra le formazioni presenti nei turni preliminari si notano squadre di una certa fama all’interno del basket europeo: Estudiantes, Aris Salonicco, Nizhny Novgorod, Proximus Spirou Charleroi.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo