Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: bene l’Italia. La Grecia batte la Spagna

Si è conclusa anche per il torneo di pallanuoto maschile la seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo: nel pomeriggio era arrivato il largo successo del Settebello sulla Turchia, mentre nel girone degli azzurri in serata la Grecia ha superato di misura la Spagna.

Nel Girone A due sfide senza storia: la Serbia ha battuto la Francia per 14-4 prenotando così la finale per l’oro e relegando in pratica gli acerrimi rivali del Montenegro, che hanno spazzato via per 25-0 il Portogallo, alla finale per il bronzo. Gli incontri di domani infatti saranno una pura formalità che servirà ad emettere questi verdetti.

Nel Girone B dopo la passeggiata dell’Italia sulla malcapitata Turchia, con gli azzurri vittoriosi per 23-3, in serata è arrivata la soffertissima vittoria della Grecia sulla Spagna per 4-3, che costringe gli azzurri a vincere domani sera nei tempi regolamentare sulla formazione iberica per centrare il passaggio alla finale per l’oro.













Foto: Renzo Brico

robertosantangelo@oasport.it