Tabellone Mondiali 2018, il calendario e le date. Analisi e possibili incroci verso la finale di Mosca

E’ andata così in archivio la fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. E’ chiaro il quadro delle 16 squadre che, dal 30 giugno al 3 luglio, saranno protagoniste degli ottavi di finale di questa rassegna iridata.

Nel tabellone degli ottavi appare subito evidente uno sbilanciamento tra parte alta e parte bassa. Nella prima sono concentrate compagini come Portogallo, Uruguay, Francia, Argentina, Brasile e Belgio mentre nella seconda ci sono Spagna, Croazia e Inghilterra, tra le formazioni di un certo livello e tradizione. In questo senso gli iberici sembrano avere una corsia preferenziale che possa condurli in finale. L’ottavo contro i padroni di casa della Russia (1° luglio alle ore 16.00), anche se insidioso, vede le Furie Rosse nettamente favorite. Tuttavia, il confronto con la Croazia, in un possibile quarto di finale, non è da sottovalutare per quanto fatto vedere dagli uomini di Zlatko Dalić.

Assai affascinante il match tra Francia ed Argentina con i sudamericani che hanno staccato il biglietto per la qualificazione nell’ultimo incontro, vincendo 2-1 contro la Nigeria. Sulla carta, i favori del pronostico sono per la compagine allenata da Didier Deschamps, impressionante per la profondità della propria rosa, ma attenzione all’Albiceleste che, molto vicina alle fiamme dell’inferno, potrebbe volare in paradiso grazie al proprio angelo custode Leo Messi.

Parlando di Messi non si può non parlare di Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo affronterà una selezione che ancora non ha subito gol fino a questo momento, ovvero l’Uruguay. La Celeste fa dell’organizzazione difensiva il proprio marchio di fabbrica per poi sfruttare le qualità in contropiede dei propri calciatori, tra cui spiccano Luis Suarez ed Edinson Cavani. Una di queste due squadre se la vedrà con la vincente del confronto tra francesi ed argentini ai quarti di finale.

Chiosando sul Brasile, la compagine di Tite è probabilmente la vera favorita della rassegna, per completezza e compattezza. Il match contro il Messico, grande sorpresa della rassegna con la Svezia, non è impossibile per le qualità dei verdeoro. Comunque la squadra di Osorio non dovrà essere sottovalutata, visto quanto avvenuto nel girone e la clamorosa uscita di scena della Germania, campione in carica. In tal senso, gli svedesi, i primi del gruppo citato, affrontando la Svizzera, avranno l’occasione di continuare il loro sogno e probabilmente sfidare l’Inghilterra del capocannoniere Harry Kane nei quarti.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

PARTE ALTA

1-Uruguay-Portogallo (30 giugno ore 20.00)

2-Francia-Argentina (30 giugno ore 16.00)

3-Brasile-Messico (2 luglio ore 16.00)

4-Belgio-Giappone (2 luglio ore ore 20.00)

PARTE BASSA

5-Spagna-Russia (1° luglio ore 16.00)

6-Croazia-Danimarca (1° luglio ore 20.00)

7-Svezia-Svizzera (3 luglio ore 16.00)

8-Colombia-Inghilterra (3 luglio ore 20.00)

QUARTI DI FINALE

6 luglio: a – Vincente 1 – Vincente 2, ore 16.00

6 luglio: b – Vincente 3 – Vincente 4, ore 20.00

7 luglio: c – Vincente 7 – Vincente 8 ore 16.00

7 luglio: d – Vincente 5 – Vincente 6, ore 20.00

SEMIFINALE E FINALE

10 luglio: Vincente a – Vincente b, ore 20.00

11 luglio: Vincente c – Vincente d, ore 20.00

14 luglio: Finale 3/4 posto, ore 16.00

15 luglio: Finale 1/2 posto, ore 17.00













