Olanda-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2019: quando si gioca? Data, programma e orario

Pochi minuti sono passati dal termine di Italia-Croazia, a Trieste, eppure è già tempo di pensare al prossimo, e ultimo, impegno della Nazionale nella prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Il prossimo avversario sarà l’Olanda, domenica 1° luglio, a Groningen.

Nell’incontro disputato nell’andata del gruppo D, l’Italia ha prevalso per 80-62 al PalaVerde di Villorba (TV), con 22 punti di Della Valle, 13 di Abass e 10 di Flaccadori. Domenica, però, la storia potrebbe essere diversa, se non altro perché l’Olanda è nel bel mezzo della lotta per un posto nella seconda fase delle qualificazioni (ricordiamo che, delle quattro squadre del girone, ne passano tre e l’Italia è già alla fase successiva da parecchio tempo).

La partita è in programma domenica 1° luglio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport 2 HD ed in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Olanda-Italia.

Il programma

Domenica 1° luglio

ore 18 Olanda – Italia

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo