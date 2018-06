Pallanuoto femminile, Italia-Cina 8-7: il Setterosa vince la prima delle tre amichevoli

Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta.

Le altre due sfide andranno in scena mercoledì 20 a Prato e venerdì 22 a Milano. Al termine del trittico la selezione partirà poi alla volta di Tarragona, per prendere parte ai Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una delle ultime uscite prima della rassegna continentale di luglio. Di seguito il tabellino della sfida.

ITALIA-CINA 8-7

ITALIA: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Avegno, Queirolo 1, Aiello 1, Picozzi 2, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri, Cotti, Gragnolati, Sparano, Galardi. All. Conti.

CINA: Peng, Zhai 1, X. Wang, Bi, Niu 1, Guo, Nong 1, H. Wang, D. Zhang 1 (rig.), Chen 1, J. Zhang 1, Shen 1, Lu. All. Gong Dali.

Arbitri: Bensaia e Collantoni.

Note: parziali 2-2, 2-3, 1-1, 3-1. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli.













Foto: Daniela Bolla

