Pallanuoto, Super Final World League Budapest 2018: partono bene Croazia ed Ungheria

Scattata a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di pallanuoto: esordio sul velluto per i padroni di casa magiari, per la Croazia e per il Montenegro, che hanno asfaltato rispettivamente Australia, Kazakistan e Giappone, mentre è stato più sofferto il successo degli USA sulla Spagna.

Di seguito risultati e classifica dopo la prima giornata della manifestazione:

Gruppo A

MONTENEGRO-GIAPPONE 14-8

AUSTRALIA-UNGHERIA 5-12

Classifica: Ungheria e Montenegro 3, Giappone ed Australia 0.

Gruppo B

Croazia-Kazakistan 15-5

USA-Spagna 8-6

Classifica: Croazia e USA 3, Spagna e Kazakistan 0.













Foto: Enrico Spada

