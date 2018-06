Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: finale per il bronzo tra Grecia e Francia

Ultimi due incontri per quanto riguarda i gironi del torneo femminile di pallanuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Giornata di riposo per l’Italia, con il Setterosa che ha già prenotato il biglietto per la finale per l’oro di domani, sono andate in scena le sfide che hanno decretato la finale per il bronzo. A sfidarsi infatti saranno Grecia e Francia: le elleniche ovviamente si sono dovute accontentare della finalina, vista la sconfitta nello scontro diretto con la Spagna, ma oggi hanno dominato in lungo e in largo con il Portogallo (29-0). Le transalpine, invece, nel girone dell’Italia si sono sbarazzate per 13-6 della Turchia. Ovviamente Grecia grandissima favorita per la medaglia.













gianluca.bruno@oasport.it