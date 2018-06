Pallanuoto femminile, Finale Giochi del Mediterraneo 2018: Spagna-Italia. Data, programma e orario

In virtù dei risultati odierni, è stata delineata la finale per l’oro del torneo di pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: con due vittorie nelle prime due giornate, saranno Italia e Spagna a contendersi il titolo. Entrambe le selezioni domani riposeranno, e potranno così prepararsi al meglio alla finalissima.

La sfida che assegnerà la medaglia d’oro andrà in scena sabato 30 giugno alle 19.30. Il Setterosa e la compagine iberica si sfideranno per vincere il primo titolo in assoluto assegnato nella rassegna nella pallanuoto femminile. In passato infatti veniva disputato soltanto il torneo maschile.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it