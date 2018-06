Pallanuoto: colpo di mercato per la Pro Recco. Arriva Vincenzo Renzuto Iodice alla corte di Rudic

Grandissimo colpo di mercato per la nuova Pro Recco guidata dal più forte allenatore della storia, il croato Ratko Rudic. I campioni d’Italia e vice campioni d’Europa come di consueto puntano al meglio che offre la piazza soprattutto a livello nazionale: acquistato Vincenzo Renzuto Iodice, una delle stelle del Settebello di Sandro Campagna, che l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione allo Jug, proprio in terra croata.

Queste le parole del nuovo attaccante recchelino: “La Pro Recco è la squadra più titolata al mondo, ogni anno lotta per vincere tutto e penso abbia i migliori giocatori, quindi per me è un onore arrivare in questa squadra. I miei compagni di Settebello che giocano a Recco mi hanno raccontato che, oltre ad essere una squadra fortissima e piena di campioni, è una vera famiglia”.

Altro colpo è stato quello del portiere croato Marko Bijac, compagno di squadra di Renzuto allo Jug: “È un portiere fortissimo, ma è anche una persona molto semplice e un atleta esemplare. Ho un ottimo rapporto con lui e sono contento di giocarci ancora insieme”.

Emozionato ovviamente di lavorare assieme a Rudic: “Sicuramente sarà un onore e un grande stimolo essere allenato dall’allenatore considerato il migliore nella storia della pallanuoto. Spero di rubare il più possibile dalla sua esperienza”.













