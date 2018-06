Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2018: si completa la fase a gironi del torneo maschile, i risultati di lunedì 25 giugno

Terza giornata di gare a Tarragona, in occasione del torneo di pallamano, valido per i Giochi del Mediterraneo 2018, ospitati proprio nella città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di lunedì 25 giugno.

UOMINI

Arriva l’eliminazione della Nazionale italiana, che a sorpresa cade 38-32 contro l’Algeria nella terza giornata del gruppo B, mentre la Tunisia piega 40-28 il Montenegro. Nel gruppo C, finisce 28-28 tra Grecia e Portogallo, con il quadro completato dal 31-24 della Turchia sull’Egitto, e dal 31-29 della Macedonia sulla Serbia.

GIRONE A

Tunisia-Montenegro 40-28

GIRONE B

Algeria-Italia 38-32

GIRONE C

Grecia-Portogallo 28-28

GIRONE D

Turchia-Egitto 31-24

Serbia-Macedonia 29-31

DONNE

Nel gruppo A l’Italia di Neven Hrupec cede 33-23 contro la Slovenia, mentre la Spagna piega anche il Portogallo per 32-15. Per le azzurre ora è vietato sbagliare, e la qualificazione in semifinale sembra abbastanza difficile.

Nel gruppo B, invece, l’Egitto viene surclassato 34-19 dal Montenegro, con la Macedonia che sorprende invece la Serbia 28-21.

GRUPPO A

Italia-Slovenia 23-33

Spagna-Portogallo 32-15

GRUPPO B

Montenegro-Egitto 34-19

Macedonia-Serbia 28-21













Foto: FIGH