Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia chiude al sesto posto, la Turchia vince 27-22

Si chiude con un sesto posto il torneo dei Giochi del Mediterraneo per la Nazionale italiana di pallamano femminile, che nella finalina contro la Turchia è uscita sconfitta con il punteggio di 27-22, in una gara in cui le ragazze allenate da Neven Hrupec sono riuscite a restare in scia per larghi tratti, mollando la presa solamente nel finale,

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, con i primi dieci minuti chiusi sul 4-4, mentre al 20′ il tabellone recita 8-8, segno di un’equivalenza delle due compagini su entrambi i fronti, che perdura fino alla prima sirena, quando il primo mini-allungo turco porta il punteggio sul 12-10.

Nella ripresa l’Italia riesce a reagire, e dopo otto giri di lancette ritrova il pari sul 15-15, ma non a rimettere la testa avanti, e anzi subisce l’ennesima accelerata avversaria, con la Turchia che vola sul +4 (21-17) ad un quarto d’ora dalla fine. Negli ultimi istanti le azzurre crollano definitivamente, cedendo sul conclusivo 27-22.

Foto:FIGH

