Pallamano femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia sconfitta dalla Slovenia, ora è vietato sbagliare

Dopo la sconfitta della selezione maschile, anche la nazionale italiana di pallamano femminile esce con le ossa rotte dalla giornata odierna, a causa della sconfitta per 33-23 patita contro la Slovenia a Tarragona, nella seconda giornata del Gruppo A, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo 2018.

Avvio di gara all’insegna delle difese, con il primo gol che arriva solamente al 5‘, e viene segnato proprio dalle slave, mentre le azzurre trovano il pari sul 2-2 al 9’. La Slovenia regge il passo, allunga sul 4-2, ma non riesce a prendere il largo prima del 20′, dove si ritrova sul 10-5, chiudendo la prima frazione 15-10.

Nella ripresa la Selezione del Bel Paese si tiene viva nel primo quarto d’ora, ma poi subisce l’ennesimo parziale che fa dilagare le avversarie, fino al conclusivo 33-23. Per le azzurre arriva dunque la prima sconfitta, ma brucia moltissimo in ottica passaggio del turno, poiché da ora in avanti non saranno ammessi passi falsi, dato che solamente le prime due voleranno alle semifinali.













Foto: FIGH