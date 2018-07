Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2018: la Croazia vince la medaglia d’oro! Tunisia sconfitta in finale 24-23

E’ andata alla Croazia la medaglia d’oro del torneo di pallamano maschile dei Giochi del Mediterraneo, arrivata dopo il successo contro la Tunisia nella finalissima di Tarragona, con il punteggio di 24-23, al termine di una sfida molto entusiasmante e dall’esito incerto fino alla fine.

Avvio di gara che ha visto le due compagini lottare punto a punto, con il primo allungo arrivato in favore dei nordafricani, capaci di portarsi sul +2, e tenendo il vantaggio fino al termine della prima frazione, chiusa un po’ a sorpresa 12-9.

Nella ripresa i balcanici si sono rifatti sotto, tenendo testa agli avversari, e pareggiando al 47′ sul 17-17, passando poi in vantaggio 18-17. Col passare dei minuti la Croazia ha tentato più volte la fuga, con la Tunisia che invece non ha mollato la presa, arrendendosi solamente per 24-23.

Il terzo posto è andato invece alla Spagna, vittoriosa 30-19 sulla Turchia nel match per il bronzo.

Foto: pagina Facebook EHF EURO