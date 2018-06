Pallamano femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: l’oro va alla Spagna! Montenegro sconfitto in finale 27-23

Si è chiuso con la vittoria della Spagna il torneo di pallamano femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018, con le padroni di casa capaci di sconfiggere in finale il Montenegro a Tarragona per il punteggio di 27-23, in una gara sostanzialmente mai in discussione.

L’avvio di gara si è dimostrato tuttavia equilibrato con la Spagna che ha allungato solamente al quarto d’ora, trovando il massimo vantaggio sul 9-5, venendo poi recuperata fino al 9-9 al 24′, con la prima frazione chiusa sul 13-11.

Nella ripresa, la Roja allunga ulteriormente, toccando nuovamente il +4 al 12′ (19-15), volando poi sul 20-15 a quindici giri di lancette dal termine, in pieno controllo del gioco in entrambe le fasi. Gli ultimi minuti servono infatti solamente per delineare il punteggio, con il match che culmina 27-23.

Per la Spagna si tratta di un successo molto prezioso, che ha consentito alla selezione iberica di mettere in mostra la Nazionale del futuro, destinata a togliersi notevoli soddisfazioni a livello internazionale.

Foto: pagina Facebook EHF EURO