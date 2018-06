Palermo-Frosinone, orario d’inizio e come vederla in tv. Finale playoff Serie B

Dopo tante vicissitudini, finalmente ci siamo: questa sera andrà in scena il primo atto della finale dei playoff di Serie B. Al Renzo Barbera si sfideranno Palermo e Frosinone. Erano le due squadre favorite per assicurarsi il terzo posto per la Serie A insieme a Empoli e Parma, stando alla classifica, ma per entrambe non è stata una passeggiata arrivare fin qui. I rosanero hanno sofferto fino all’ultimo contro il Venezia, mentre ai laziali sono serviti due pareggi contro il Cittadella. Il Frosinone, infatti, essendosi classificato terzo in campionato, avrà a disposizione anche contro il Palermo due risultati su tre nel doppio confronto.

La gara di andata della finale dei playoff di Serie B è in programma oggi, mercoledì 13 giugno alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa da Sky Sport 1 HD e in streaming da Sky Go. Come al solito, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di Palermo-Frosinone.

Il programma

Mercoledì 13 giugno ore 20.30

Palermo-Frosinone

diretta tv su Sky Sport 1 HD

diretta streaming su Sky Go

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Profilo Twitter Palermo

roberto.santangelo@oasport.it