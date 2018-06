Palermo-Frosinone, Andata Finale Serie B: le probabili formazioni. Stellone ripropone Nestorovski. Ciofani non recupera

Vigilia dell’andata della finale dei playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone. Erano le due favorite della vigilia e hanno tenuto fede alle previsioni. Ora, però, rimane un solo posto per la promozione in Serie A. Ad avere il vantaggio è il Frosinone, in quanto terzo classificato, che dispone di due risultati su tre nel doppio confronto.

Il Palermo ha l’obbligo di sfruttare il fattore campo nella prima partita ma l’allenatore Roberto Stellone è alle prese con diversi problemi di formazione. Soprattutto in difesa, dove Bellusci è ancora alle prese con il problema alla caviglia e potrebbe non recuperare. Al suo posto è pronto Struna, per affiancare la certezza Rajkovic; sulle fasce, invece, spinta assicurata da Rispoli e Aleesami. Altro dubbio a centrocampo, dove anche Murawski non è al meglio ma a differenza del compagno potrebbe comunque scendere in campo. Jajalo è l’unico certo del posto perché Gnahorè non ha convinto col Venezia e potrebbe lasciar spazio a Fiordilino. Davanti, poi, Stellone ha assicurato che non c’è nessun caso Nestorovski: il macedone tornerà quindi titolare al fianco di La Gumina.

Scelte quasi obbligate anche per Moreno Longo. Il Frosinone si presenta a questa finale con diversi infortunati e soprattutto dopo aver mancato clamorosamente la promozione diretta all’ultima giornata, con il pareggio del Foggia in extremis. L’allenatore dei laziali dovrà fare ancora a meno in difesa di Ariaudo e Brighenti, per cui è confermato il trio Ciofani, Terranova, Krajnc. A centrocampo, invece, agiranno Matarese e Crivello sulle fasce, con al centro Gori, Chibsah e Soddimo. Davanti, invece, Daniel Ciofani ha tentato il recupero in extremis ma non c’è stato nulla da fare: giocheranno Dionisi e Ciano.

Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone

Palermo (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Aleesami; Fiordilino, Jajalo, Murawski; Coronado; Nestorovski, La Gumina. Allenatore: Stellone.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M.Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Gori, Soddimo, Crivello; Dionisi, Ciano. Allenatore: Longo.













