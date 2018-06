Pagelle Spagna-Iran 1-0, Mondiali 2018: Iniesta incanta, Diego Costa decisivo

Alla Kazan Arena si è conclusa la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio e la Spagna di Fernando Hierro, soffrendo non poco, si è imposta 1-0 contro l’Iran nell’incontro valido per il gruppo B. Iberici che raggiungono il Portogallo in vetta al raggruppamento a quota 4 punti, mentre gli iraniani rimangono a 3 punti Di seguito le pagelle dell’incontro sul rettangolo verde russo.

SPAGNA

de Gea s.v. Nessuna parata per l’estremo difensore iberico. Può fare poco sul gol di Ezatolahi ma per sua fortuna viene ravvisata una posizione di fuorigioco.

Carvajal 5.5: Incide poco sulla sua fascia di competenza e soffre l’impatto fisico con gli iraniani. Non al meglio della sua condizione.

Piqué 5.5: Alcuni errori in fase di impostazione e, su palla inattiva, viene a volte sovrastato dai calciatori avversari. Non la solita sicurezza in area.

Sergio Ramos 5.5: Un po’ svagato, troppo sicuro dei propri mezzi, si fa innervosire dall’aggressività dei rivali.

Jordi Alba 6: Senza infamia e senza lode la prestazione dell’esterno del Barcellona. Spinge il dovuto ma senza gli spunti di cui è dotato.

Busquets 6: Non si tira indietro dal contrasto fisico con gli iraniani, giocando una partita maschia ma diligente.

Iniesta 7: Il migliore senza e senza ma, disegna calcio come pochi ed è sempre lui al centro del gioco, creando problemi alla retroguardia dell’Iran Dal 70′ Koke s.v.

David Silva 6: Alterna grandi giocate ad errori. Non la miglior partita del calciatore spagnolo che, però, dal punto di vista tecnico è sempre un bel vedere.

Isco 6.5: Fa vedere alcuni numeri dei suoi sulla fascia sinistra e con Iniesta è il giocatore con maggior ispirazione.

Lucas Vazquez 5: Fumoso ed inconcludente il calciatore del Real Madrid, sbaglia molto negli ultimi 20 metri, soffrendo la fisicità degli avversari Dall’80 Asensio s.v.

Diego Costa 7: Il suo gol fortuito è decisivo e ci mette la solita grinta. Un attaccante che fa decisamente comodo. Rodrigo dall’89’ s.v.

All.: Fernando Hierro 6.5: La Spagna fa la partita che deve fare e alla fine l’atteggiamento tattico era quello dovuto.

IRAN

Beiranvand 6.5: Si immola per la causa in ogni circostanza e fa quello che può contro gli attaccanti spagnoli. Una prestazione considerevole

Ramin 6: Tanto cuore per l’esterno dell’Iran, cerca di inaridire il gioco spagnolo ma alla fine deve inchinarsi alle “genialate” di Iniesta e Isco.

Hosseini 5.5: Poco fortunato sull’azione del gol, quando il rimpallo con Costa lo sfavorisce. Fa del suo meglio ma i limiti tecnici si vedono.

Pouraliganji 5.5: Vale lo stesso discorso del compagno di reparto. Grande partita di sacrificio ma non è bastata nell’episodio determinante dell’incontro.

Haji Safi 6: Ardore e determinazione le sue armi. Fa soffrire gli spagnoli e dà l’anima. Dal 68′ Mohammadi 5.5: Poca lucidità in fase di impostazione, non incide come dovrebbe.

Omid 6: Tanti falli in mezzo al campo ma tanto cuore. La partita è persa ma non si può non sottolineare il suo spirito in campo.

Ezatolahi 6: Grande abnegazione per la squadra, in fase difensiva, e quel gol in fuorigioco…

Karim 5.5: Il meno lucido, viene giustamente sostituito. Dal 74′ Jahanbakhsh s.v.

Mehdi 6: Si batte come un leone contro calciatori di livello superiore facendosi vedere anche in avanti, mettendo in imbarazzo la difesa spagnola

Amiri 6: E’ il primo difensore e l’ultimo ad arrendersi. Merita una menzione per l’impegno.

Sardar 6: Come il compagno di reparto fa il suo, mettendoci il fisico ma denunciando limiti tecnici Dall’86′ Ghoddos s.v.

All.: Carlos Queiroz 6: Impostazione classica sulla difensiva, paga a caro prezzo un episodio.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com