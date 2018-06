Pagelle Perù-Danimarca 0-1, Mondiali 2018: Cueva sbaglia dal dischetto, Poulsen croce e delizia

La Danimarca ha sconfitto il Perù per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I nordici si sono imposti sugli Inca nel secondo incontro del gruppo C, di seguito le pagelle delle partita.

PERÙ

Gallese, 6: Non può nulla in occasione del gol, per il resto non viene impegnato quasi mai.

Trauco, 5,5: Si limita alla fase difensiva, non efficace nell’assalto finale.

Ramos, 5,5: Limita Jorgensen a fatica, ha delle responsabilità in occasione del gol.

Rodriguez, 6: Meglio del compagno di reparto, riesce a svettare di testa sull’unica punta danese.

Advincula, 6,5: Preziosissimo in fase offensiva, con la sua velocità fa impazzire Larsen.

Yotun, 5,5: Molto scolastico in impostazione, un po’ leggero in fase di interdizione.

Tapia, 6: Non riesce a dimostrare tutte le sue qualità tecniche.

Flores, 5,5: Prova ad accendersi in tutti i modi ma un grande Schmeichel neutralizza la sua conclusione più insidiosa. Dal 62′ Guerrero, 6:

Cueva, 5: Si procura un rigore allo scadere del primo tempo ma fallisce la realizzazione dal dischetto sparando alto.

Carrillo, 7: Le sue accelerazioni sono impressionanti, crea varie occasioni anche se cala alla distanza.

Farfan, 5,5: Ci prova in tutti i modi ma Kjaer e Christensen lo annullano per tutti i 90 minuti.

CT Gareca, 5,5: Un Perù orgoglioso parte bene, cala nel secondo tempo ma mette in difficoltà i danesi negli ultimi assalti senza successo.

DANIMARCA

Schmeichel, 7: Due interventi prodigiosi salvano la squadra danese, baluardo difensivo affidabilissimo.

Larsen, 5,5: Soffre tantissimo le accelerazioni sulla fascia di Carrillo, anche se riesce a limitare i danni grazie anche all’aiuto dei suoi compagni di reparto.

Christensen, 6,5: Prestazione di altissimo livello, rimane concentrato per tutti i novanta minuti limitando Farfan e rimediando alle difficoltà di Larsen. Autore di un grandissimo salvataggio nel primo tempo su Farfan che era lanciato verso la porta. Dal 81′ M.Jorgensen SV

Kjaer, 7: Straordinaria prova difensiva del capitano danese, monumentale in più occasioni contro Farfan.

Dalsgaard, 6: Diligente, si limita a contenere Flores nella sua fascia di competenza.

Delaney, 5,5: Molto legnoso, si vede molto poco nelle trame offensive dei danesi.

Eriksen, 6: Accerchiato dai centrocampisti avversari nel primo tempo, fa fatica a creare per i compagni. Nella ripresa convince di più, mettendo in difficoltà i sudamericani.

Kvist, 6: Efficace in fase di contenimento ma impreciso in impostazione fino al duro contrasto con Farfan che lo costringe ad uscire dal campo in barella. Dal 35′ Schöne, 6: Dal suo ingresso in campo la squadra cresce, contribuisce alla vittoria grazie alla sua interdizione.

Sisto, 6,5: Una spina nel fianco della difesa avversaria, salta l’uomo con facilità e si sacrifica in ripiegamento per aiutare Larsen. Dal 68′ Braithwaite SV

Jorgensen, 6: Si sacrifica per la squadra lottando come un leone contro i centrali peruviani, non efficace in zona gol.

Poulsen, 7: Dopo un primo tempo disastroso in cui provoca il rigore peruviano, si scatena nella ripresa con una prestazione monstre a tutto campo. Si fa trovare pronto in occasione del gol

CT Hareide, 6: Danimarca timida nel primo tempo, molto meglio nella ripresa anche se soffre parecchio nel finale.