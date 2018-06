Calcio, Mondiali 2018: la Serbia di Milinkovic-Savic sfida il Costa Rica, crocevia fondamentale per la qualificazione

Il talento e la fisicità della Serbia contro l’entusiasmo del Costa Rica. Ci sono tutti gli ingedienti per divertirsi nel match dei Mondiali 2018 di calcio in Russia, che andrà in scena domani, domenica 17 giugno, alle ore 14.00 alla Samara Arena. Le due compagini sono incluse nel gruppo E insieme al Brasile e alla Svizzera ed entrambe sono consapevoli che una vittoria potrebbe proiettarle verso la qualificazione, mentre una sconfitta rischierebbe già di compromettere in maniera drammatica il loro cammino.

Il Costa Rica ha intenzione di ripetere il percorso entusiasmante dei Mondiali 2014, quando sconfisse l’Uruguay e l’Italia e passò il turno. Ma stavolta l’effetto sorpresa potrebbe non essere più un valore aggiunto per un gruppo che ha confermato l’ossatura dell’ultimo quadriennio e dispone di elementi di assoluto spessore nel panorama internazionale, a partire dal portiere Keylor Navas, protagonista con il Real Madrid degli ultimi tre trionfi consecutivi in Champions League.

La Serbia, dal canto suo, dispone di talento e classe da vendere e può vantare una generazione di fenomeni di assoluto rilievo, annoverando elementi di grande caratura ed esperienza internazionale come Kolarov, Ivanovic e Matic e giovani rampanti con prospettive fulgide come il laziale Milinkovic-Savic, stella del calcio mondiale.

Oscar Ramirez, ct del Costa Rica, punterà sul 5-4-1 con Acosta, Gonzalez e Duarte davanti a Navas e con Gamboa e Oviedo terzini. In mediana ci saranno Borges e Guzman, mentre Ruiz e il talentuoso Campbell agiranno a supporto della punta centrale Urena. Il ct serbo Mladen Krstajić, invece, farà leva sul 4-2-3-1 con Stojkovic tra i pali, Ivanovic e Tosic centrali, Rukavina e Kolarov esterni di difesa. In mediana ci saranno Matic e Milivojevic, mentre Tadic e Ljajic saranno le ali ai lati di Milinkovic-Savic, trequartista a supporto del bomber Mitrovic.

La Serbia sembra disporre di maggior qualità, ma la compattezza del Costa Rica rischia di mutare gli scenari di un girone in cui, alle spalle del Brasile, tutte sembrano in grado di contendersi la qualificazione.











Foto: Media Pictures.pl / Shutterstock.com