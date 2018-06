Mondiali 2018: Germania-Messico, la prima dei campioni in carica. Il Chicharito guida il Tricolor

Il Mondiale è entrato nel vivo ed è arrivata anche una prima sorpresa come il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. La prima partita nasconde da sempre grandi insidie e lo sa anche la Germania campione in carica, che si prepara domani ad esordire nella manifestazione iridata contro il Messico.

La tradizione all’esordio è comunque favorevole per i tedeschi, che hanno vinto le ultime sette prime partite di un Mondiale e soprattutto nelle ultime quattro hanno segnato addirittura 20 gol (tra le quali le otto contro l’Arabia Saudita nel 2002). Germania, però, che deve stare molto attenta perché anche il Messico non perde all’esordio addirittura dal 1994, quando venne sconfitto 1-0 dalla Norvegia.

Germania e Messico sono state sorteggiate nel girone F insieme a Svezia e Corea del Sud e sulla carta sono le due squadre candidate a qualificarsi agli ottavi di finale. Dunque una sfida davvero molto importante e con i tre punti che potrebbero davvero aprire la strada verso il primo posto.

La storia non porta bene al Messico contro la Germania. Infatti le due squadre si sono affrontate per tre volte ai Mondiali e i tedeschi sono imbattuti (due vittorie ed un pareggio). Inoltre il Tricolor non riesce a battere la nazionale campione del Mondo in carica addirittura dal 1985 e questo è anche l’unico successo negli ultimi undici precedenti.

L’undici iniziale di Joachim Loew richiama molto quello che ha trionfato quattro anni fa con pochissime novità come quella dell’attaccante del Lipsia Timo Werner. Tantissima esperienza anche in casa Messico, con un veterano come Rafa Marquez in difesa o gli storici Guardado, Herrera, Vela ed Hernandez. Calcio d’inizio domani alle ore 17.00. Parte la rincorsa della Germania ad un bis storico e che non riesce dal 1962 (Brasile).













