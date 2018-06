Pagelle Germania-Messico 0-1, Mondiali 2018: tutto il Messico in gran spolvero, non bene Müller, Ochoa attento su tutto

Di seguito le pagelle dell’incontro appena disputato tra Germania e Messico, che ha visto l’esordio di entrambe le formazioni nel Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018.

GERMANIA

Neuer, 6,5: Attento sul quasi papocchio difensivo di Plattenhardt e in altre occasioni. Non può nulla su Lozano. Nella ripresa non deve fare praticamente niente.

Kimmich, 6: al 24° minuto evita, in qualche modo, un cartellino giallo. Col tempo si fa vivo più di una volta in attacco.

Boateng, 6: Si rende decisivo in più occasioni nella metà campo difensiva, ma in attacco non riesce a dare granché.

Hummels, 6: Tenta di mettere in pericolo Ochoa all’inizio. Nel secondo tempo tiene egregiamente Hernandez su un’occasione pericolosa. Si fa ammonire inutilmente nel finale.

Plattenhardt 5: Rischia di infilare la porta di Neuer, che per sua fortuna è attento. Non si segnala più, se non per un tiro dalle basse velleità. Dal 78′ Gomez, : è chiamato a farsi vivo nel finale.

Khedira, 5: Rischia di mettere in guai seri la Germania al 28° minuto. Non incide. Dal 60′ Reus, 6: Due occasioni in cinque secondi per lui, e più in generale una spiccata capacità di crear problemi alla difesa avversaria.

Kroos, 7: Inizia tentando di giocare il pallone con la mano, poi è tra i migliori in attacco e diversi suoi tiri vanno dalle parti, e in qualche caso nelle mani, di Ochoa.

Müller, 5,5: Non si fa vedere chissà quanto nell’arco dell’incontro. Finisce con un cartellino giallo sulle spalle.

Özil, 6: Crea soprattutto nella fase iniziale, ma non ricompare più se non in modo sporadico.

Draxler, 6: Pochissime le sue azioni di rilievo nel primo tempo. Migliora nella ripresa ed è il secondo più attivo tiratore della Germania, ma non è preciso. Il voto è la media tra il 5 del primo tempo e il 7 del secondo.

Werner, 6: Subito aggressivo, fa particolarmente male agli avversari quando va sulle fasce. A metà secondo tempo spara alto un pallone possibile. Dall’86’ Brandt, 6,5: entra solo alla fine, ma tanto gli basta per sfiorare il pareggio.

CT Löw, 6: Nel primo tempo non mette nemmeno male in campo la sua squadra, ma i problemi sono due: il Messico in ripartenza spinge parecchio, mettendo quindi in sofferenza la difesa. Nel secondo tempo cambia un po’ di cose e vota all’attacco i suoi, ma nessuno di loro riesce a segnare.

MESSICO

Ochoa 7,5: Molto attento su tutti i generi di tiri tedeschi, è grande sulla punizione di Kroos al 38° minuto. A metà ripresa devia in angolo una palla su cui arriva pericolosamente Müller. Nel complesso, è come le migliori saracinesche.

Salcedo, 6: si fa vedere poco, ma non combina nessun tipo di danno. Respinge una conclusione di Drexler e immola la propria testa su Reus.

Ayala, 5,5: l’unico leggermente negativo del Messico. Un suo errore provoca una pericolosa azione teutonica negli ultimi minuti.

Moreno, 6: Pericoloso di testa all’inizio, rimedia un cartellino giallo al 40° minuto.

Gallardo, 6: Attento in difesa su Kimmich, si conforma alla solidità della difesa messicana.

Herrera, 7: Tenta di sorprendere Neuer da lontano, si fa creatore di molte ripartenze veloci messicane. È l’anima, per larghi tratti, del Messico. Provoca un cartellino giallo di Müller.

Guardado, 6: è come i suoi compagni di reparto. Fa attenzione su qualsiasi pallone capiti dalle sue parti. Dal 73′ Marquez, 6: dove serve, lui c’è, sia che si tratti di difesa, sia che si tratti di impostazione del gioco dalle retrovie. Il capitano c’è, e si vede.

Layun, 6,5: Creatore di iniziative su calci piazzati, non arriva di pochissimo, al 34° minuto, su un potenziale pallone da 0-1. Compare in contropiede al 77° minuto, ma con Plattenhardt addosso può solo provarci da lontano. Si fa trovare pronto su una simile occasione poco dopo, sprecandola.

Vela, 6: Non si fa vedere per un po’, ma quando si fa vedere, a fine primo tempo, per poco non trova il gol del raddoppio. Poco prima del cambio, perde l’attimo per spaventare ancora Neuer (ma forse non ha tutti i torti). Dal 57′ Alvarez, 6: devia in calcio d’angolo una pericolosa conclusione di Draxler.

Lozano, 7: Mette subito i brividi alla difesa tedesca, è aggressivo e segna con pieno merito il gol dello 0-1. Due minuti dopo meriterebbe il giallo per un duro fallo su Kimmich. Dal 65′ Jimenez, 6: si adegua allo spirito messicano.

Hernandez, 6,5: Nella prima mezz’ora al Chicharito riescono poche cose, ma crea la più importante: il passaggio che regala a Lozano il pallone del vantaggio. Potrebbe tirare per lo 0-2 a inizio ripresa, ma non lo fa e poi non serve perfettamente Vela. Cerca, vanamente, un rigore al 70° minuto.

CT Osorio, 7: Si ritrova sul campo una squadra viva, presente, spettacolare. Il vantaggio di Lozano è soltanto la punta dell’iceberg di un primo tempo fatto di sostanza, fantasia e velocità. Nel secondo tempo, i suoi mostrano un lato stoico di livello davvero alto.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com