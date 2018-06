Pagelle Australia-Perù 0-2, Mondiali 2018: Carrillo la sblocca con un gran tiro al volo, Guerrero la chiude. Aussie eliminati

PAGELLE AUSTRALIA-PERÙ 0-2

AUSTRALIA (4-2-3-1)

Ryan, 5,5: Non può molto nè sul tiro dal limite di Carrillo che lo fulmina con un diagonale potente ed angolato, nè sul tiro ravvicinato deviato di Guerrero.

Risdon, 5,5: Non viene attaccato molto sulla sua fascia, mentre in fase offensiva non si fa vedere con continuità per aiutare Leckie a creare pericoli.

Sainsbury, 5,5: Riesce a limitare Guerrero sulle palle alte, ma se lo perde in profondità in occasione del primo gol. Lotta ma perde il confronto con la stella peruviana.

Milligan, 5: Grave disattenzione sul 2-0, non copre bene la porta e lascia colpire Guerrero con tranquillità. Non è completamente innocente neanche sul primo gol, viene superato dal Depredador in velocità e non può limitarlo fisicamente.

Behich, 5: Spesso in difficoltà quando deve contenere Carrillo ed Advincula sulla sua fascia, fisicamente non regge il confronto con i suoi diretti avversari. Ha l’occasione per riaprire la partita ma il suo tiro finisce fuori di poco.

Jedinak, 6: Il capitano aussie dopo 10′ commette un fallo molto scomposto su Cueva per il quale viene ammonito, ma poteva anche essere da rosso. In mezzo al campo è più efficace palla al piede per servire con precisione i compagni rispetto a quando deve rincorrere gli avversari.

Mooy, 5,5: Non ha nessuna possibilità di fare male con le sue abilità balistiche, in fase di interdizione non è efficace, partita negativa.

Leckie, 5,5: Non salta quasi mai Trauco nell’uno contro uno, non sfrutta al meglio alcune potenziali occasioni con dei passaggi o cross non perfetti.

Rogic, 6,5: Si procura una buona occasione al 27′ ma tira centralmente senza creare problemi a Gallese. È il giocatore con più qualità e fantasia in campo, crea numerose occasioni per i compagni. Dal 72‘ Irvine SV

Kruse, 5: Prestazione negativa da parte di un giocatore che nei match precedenti aveva fatto intravedere delle ottime qualità. Fuori partita dal primo minuto, non riesce a creare quasi nulla per Juric. Dal 58′ Arzani, 5,5: Porta alla squadra una scossa di adrenalina, viene ammonito dopo due minuti dal suo ingresso in campo, anche se si dimostra più pericoloso di Kruse.

Juric, 5: Si vede davvero poco in zona gol, non è coinvolto molto dai compagni e lui non si smarca quasi mai dai due centrali avversari. Dal 53′ Cahill, 6: Il veterano aussie offre diverse sponde per i suoi compagni, non sfruttate al meglio. Una sua girata al volo diretta in porta viene intercettata da Ramos e gli nega la gioia del gol.

CT Van Marwijk, 5: Proprio nella partita decisiva (e sulla carta la più facile) la squadra si scioglie, offrendo la peggior prestazione della competizione. Ha dei giocatori di qualità ma oggi non hanno fatto la differenza, mentre la difesa ha fatto davvero tanta fatica.

PERÙ (4-2-3-1)

Gallese, 6: Si fa trovare pronto su Rogic e dà sicurezza alla propria retroguardia con le sue uscite precise ed affidabili.

Trauco, 6: Dopo pochi minuti neutralizza una potenziale occasione avversaria con un’ottima diagonale difensiva. Successivamente è molto bravo a limitare il suo avversario diretto sulla fascia.

Santamaria, 5,5: Commette qualche sbavatura sia in marcatura che in impostazione, meno sicuro rispetto al suo compagno di reparto.

Ramos, 6,5: Molto concentrato per tutta la partita, non commette particolari errori annullando Juric. Compie un salvataggio miracoloso sul tiro a botta sicura di Cahill nella ripresa.

Advincula, 6,5: Dopo il gol del vantaggio non sfrutta al massimo la sua velocità in campo aperto ma si sacrifica in fase difensiva per difendere il risultato anche se quando ne ha la possibilità non è contenibile da Behich.

Yotun, 6: Dà il via all’azione dell’1-0 con un lancio in profondità millimetrico per Guerrero, in seguito viene ammonito a fine primo tempo per un fallo tattico e questo provoca la sostituzione all’intervallo. Dal 46′ Aquino 6: Non dà una scossa alla squadra, ma offre una prova di sacrificio per contenere il pressing australiano.

Tapia, 6: Rispetto alle prime due uscite mondiali si fa apprezzare per la sua capacità di aiutare i propri compagni in fase di non possesso. Non fa vedere la palla a Jedinak, facendolo correre a vuoto per larghi tratti di partita. Dal 63′ Hurtado, 6.5: Ha meno qualità di Tapia, ma fisicamente dà fastidio a Mooy e Jedinak, limitandoli.

Flores, 6: Forse il più impreciso dei giocatori offensivi peruviani, aiuta Trauco in fase di copertura in maniera diligente. Non crea grandi occasioni per i compagni, ma dà il suo contributo per la vittoria.

Cueva, 6,5: Fa molto male muovendosi tra le linee australiane, una spina nel fianco per la fase difensiva aussie, che fatica a contenere la sua tecnica e la sua velocità.

Carrillo, 7: Sblocca il risultato con un tiro in diagonale al volo meraviglioso che non lascia scampo a Ryan. Con Advincula fa impazzire Behich per tutta la partita, dominando sulla fascia destra. Dal 79′ Cartagena SV

Guerrero, 7,5: Sforna l’assist al bacio per il gol di Carrillo dopo aver tenuto palla ed aver accentrato su di sè i difensori australiani. Chiude il match con un gol da bomber puro, non lasciando scampo a Ryan. Migliore in campo.

CT Gareca, 6,5: Questa squadra ha dei rimpianti, perchè poteva passare il turno, ma la sconfitta all’esordio con la Danimarca l’ha condannata. La partita di oggi è stata praticamente perfetta.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lev Radin/Shutterstock