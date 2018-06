Olimpiadi Invernali 2026, l’Italia lancia la corsa: si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione

La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo che mai, soprattutto dopo l’insediamento del nuovo governo che dovrebbe dare il massimo supporto affinché la candidatura dell’Italia sia ancora più credibile.

Ricordiamo che l‘Italia aveva presentato al CIO ben tre città: Milano, Torino, Cortina d’Ampezzo. La scelta finale sulla città da candidare ufficialmente era stata poi rimandata e la decisione dovrebbe avvenire il prossimo 10 luglio durante il Consiglio Nazionale. A essere in vantaggio dovrebbe essere Milano dopo che il sindaco Sala ha fatto il punto della situazione col governatore Fontana. Il capoluogo meneghino dovrebbe avere Torino come supporto mentre nella località dolomitica potrebbero svolgersi alcune gare ma ne sapremo di più soltanto nelle prossime settimane.













(foto FISI Pentaphoto)