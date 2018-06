Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: VINCIAMO TUTTO! L’Italia chiude con la ciliegina, 4×200 femminile in trionfo: 8 ori di giornata

Anche nelle staffette i nuotatori italiani confermano la propria egemonia in piscina ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia quindi nuota nell’oro in questa prima giornata, conquistando in tutto ben otto medaglie del metallo più pregiato, di cui una nella 4x200m stile libero femminile. Sarebbe stato oro anche per gli uomini della 4×100 stile libero, ma gli azzurri vengono puniti per un cambio irregolare.

Un vero peccato per la staffetta 4x100m stile libero maschile, squalificata dopo aver fermato il cronometro prima di tutti gli altri (3:14.98). Autori di una buona partenza e alla fine di ogni vasca sempre potenzialmente sul podio. Il quartetto azzurro si è scontrato in un lungo testa a testa contro la Serbia, rimontando un gap maggiore di un secondo prima dell’ultimo cambio. Purtroppo alla fine una partenza anticipata nel “passaggio del testimone” toglie la gioia di ascoltare una volta in più l’inno nazionale. Alla fine dunque sul gradino più alto del podio ci va la Serbia, argento per la Grecia e bronzo per la Turchia. Squalificata anche la nazionale iberica.

Altra rimonta, ma stavolta l’oro è realtà, nella staffetta 4×200 stile libero femminile. Le azzurre devono fare i conti nei primi 600 metri contro una Spagna spinta dal proprio pubblico. Anche in questa occasione l’ultimo cambio si rivela decisivo, con il quartetto spagnolo che si arrende alle nostre portacolori che volano verso l’ottavo successo nella corrente edizione dei Giochi fermando il cronometro sul tempo di 8:02.63. Al secondo posto la Francia, staccata di poco meno di mezzo secondo che riesce nell’ultima vasca a sorpassare la nazionale padrona di casa.













Foto: FIN DPM