Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: le staffette dell’El Dorado! Trionfo azzurro nella 4×100 sl uomini e 4×200 sl donne

Arriva la chiusura col botto per la squadra italiana di nuoto in questa seconda giornata di gare al Campclar Aquatic Center, sede delle gare in piscina dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo.

Sono le staffette a garantire un doppietta d’oro d’alta qualità. Nella 4×200 sl maschile Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Mattia Zuin e Filippo Megli si aggiudicano l’oro, piegando in un duello appassionante la Serbia. 7’11″66 per gli azzurri che, con le ultime due frazioni, hanno preso il largo rispetto ai rivali (7’18″57). Terza piazza per la Spagna in 7’20″41.

Stessa storia e stesso mare per la compagine femminile. Paola Biagioli, Erika Ferraioli, Giada Galizi e Laura Letrari hanno posto il loro sigillo nella 4×100 sl, toccando la piastra in 3’39″95 ed ottenendo il nuovo primato della manifestazione. Messe dietro la Francia (3’41″32) e la Spagna (3’41″88).













Foto: Fin