Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: il sigillo di Ciccarese nei 200 dorso! Berlincioni e Polieri a medaglia nei 200 farfalla

La vittoria dell’orgoglio e della determinazione per Christopher Ciccarese nei 200 dorso uomini. La vasca del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018, vale al romano un titolo molto sentito ed importante per lui.

1’58″79 il suo tempo, sufficiente per piegare in un arrivo spalla a spalla lo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira (1’58″94). Un successo costruito nella seconda e terza vasca, pienamente meritato. In terza posizione il greco Apostolos Christou (2’00″37). Niente da fare invece per Matteo Restivo (settimo in 2’02″86), crollato letteralmente negli ultimi 50 metri.

Altre due medaglie arrivano poi nei 200 farfalla maschili e femminili. Filippo Berlincioni è argento in 1’58″01, dietro al solo Velimir Stjepanovic, inarrivabile con il suo 1’56″93, mentre Alessia Polieri (2’08″46) è bronzo nella gara vinta dalla spagnola Mireia Belmonte Garcia (2’07″80), a precedere la portoghese Ana Caterna Monteiro (2’08″06) ed appunto l’azzurra. Due quinti posti per Christian Ferraro e Stefania Pirozzi.













Foto: Arena