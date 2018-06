Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Gian Mattia D'Alberto / lapresse14-04-2018 Riccione sportCampionati italiani assoluti primaverili di nuotonella foto: Gregorio PaltrinieriGian Mattia D'Alberto / lapresse2018-04-14 RiccioneItalian Swimming Championshipin the photo: Gregorio Paltrinieri

Le gare di nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, che cinque anni fa sorrisero al Bel Paese grazie all’argento di Simone Ciulli.

Ci sono grandi aspettative per quanto riguarda la vasca. Nell’edizione precedente di Mersin (Turchia), la squadra italiana della piscina portò a casa qualcosa come 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi. Appare evidente che, anche in questa rassegna, l’Italia voglia recitare un ruolo da protagonista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. OA Sport proporrà una copertura totale e capillare dell’evento: DIRETTA LIVE scritta generale e tematica sui vari eventi per non perdersi davvero nulla di quello che succederà a Tarragona. Prevista la diretta streaming su Olympic Channel, non sono previste dirette tv sul digitale terrestre. Le batterie avranno inizio alle 9.30 mentre le finali alle 17.30 (23-25 giugno)

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA COMPLETO













