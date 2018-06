Nigeria-Islanda 2-0, Mondiali 2018: stellare doppietta di Musa. Le Super Aquile sognano gli ottavi, ma ora l’Argentina…

Le Super Aquile hanno spiccato il volo, sono salite fino al settimo cielo, hanno emozionato una Nazione intera e hanno commesso con tutto il cuore, la grinta e l’aggressività agonistica di cui sono capaci. La Nigeria ha sconfitto l’Islanda per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio, ottiene la prima vittoria in questa rassegna iridata dopo essere stata battuta dalla Croazia per 2-0 all’esordio e rimane ampiamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: gli africani dovranno però fare risultato contro l’Argentina di Leo Messi che ha ancora delle concrete chance di proseguire la propria avventura nonostante i tre schiaffoni presi ieri da Mandzukic e compagni.

I Vichinghi del Nord, capaci al debutto di imbrigliare l’Albiceleste, non sono riusciti a recuperare gli avversari in una partita molto bloccata e in cui le occasioni sono state davvero molto poche. A decidere l’incontro, dopo un primo tempo da sbadigli in cui non si è visto praticamente nulla, è stata la doppietta di uno stellare Ahmed Musa, micidiale attaccante che si è letteralmente scatenato trasformando in oro tutto quello che ha toccato: al 49′ ha stoppato un bel cross di Moses dalla destra (dopo una straordinaria ripartenza), ha fintato su un avversario e ha calciato al volo in porta sbloccando la situazione; al 75′ ha ricevuto un bel lancio lungo, dalla fascia sinistra è riuscito a entrare in area, ha superato due difensori e ha insaccato con grande autorevolezza. L’Islanda ha avuto un grande occasione per riaprire l’incontro all’82 quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo di Ebuehi ma Sigurdsson ha calciato clamorosamente alto.

CLASSIFICA: Croazia 6 punti, Nigeria 3 punti, Argentina 1 punto, Islanda 1 punto. Ultima giornata: Croazia-Islanda, Nigeria-Islanda.













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com