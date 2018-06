Nigeria-Argentina, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi martedì 26 giugno si gioca Nigeria-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A San Pietroburgo (Russia) andrà in scena una vera e propria battaglia tra le due squadre, ci si gioca un posto agli ottavi di finale. L’Albiceleste è clamorosamente ancora in corsa dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due partite: Leo Messi e compagni devono assolutamente vincere e sperare che l’Islanda non batte la Croazia con una migliore differenza reti. Si preannuncia una vera e propria battaglia anche perché alle Super Aquile basterebbe un pari (salvo goleada dei Vichinghi) per proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Oggi la Pulce riuscirà a riscattarsi dopo due prestazioni opache e a trascinare la sua Nazionale?

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Nigeria-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 26 GIUGNO:

20.00 Nigeria-Argentina

NIGERIA-ARGENTINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Nigeria-Argentina sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com