Danimarca-Francia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Primato in classifica in palio nel match tra Danimarca e Francia, in programma oggi, martedì 26 giugno, allo stadio Luzniki di Mosca. Ma per gli scandinavi una sconfitta potrebbe anche comportare il terzo posto nel girone e la conseguente eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Ci sono tutti gli ingredienti per un match spettacolare oggi tra due squadre dotate di un tasso tecnico notevole, ma finora entrambe poco brillanti sul piano della qualità della manovra offensiva.

La Francia ha portato a casa due vittorie di misura contro Australia e Perù ed è già qualificata al prossimo turno, ma ha bisogno almeno di un punto per garantirsi il primato in classifica nel girone. La Danimarca, dal canto suo, ha prevalso con grande sofferenza contro il Perù e si è dovuta accontentare di un pareggio contro l’Australia che, in caso di sconfitta dei danesi, potrebbe anche piazzare il colpaccio attraverso una vittoria con almeno due gol di scarto con la compagine sudamericana.

Deschamps, ct della Francia, ha già annunciato che farà ricorso al turnover per preservare le energie dei suoi uomini migliori, ma difficilmente rinuncerà a Pogba e Griezmann, perni del centrocampo e dell’attacco. Hareide, dal canto suo, non può permettersi di centellinare le energie dei suoi uomini e farà leva sul talento di Eriksen per puntare dritto alla qualificazione.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 16.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Italia 1, ma il match sarà visibile anche in diretta streaming sul sito web di Mediaset. Potrete vivere minuto per minuto le emozioni della partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 26 giugno

Mondiali 2018 – Gruppo C

Stadio Luzniki, ore 16.00: Danimarca-Francia (diretta tv su Italia 1)











