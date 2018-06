Islanda-Croazia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro l’Argentina. Poi è arrivata la sconfitta contro la Nigeria a complicare terribilmente la situazione. I nordici devono battere i croati, e sperare in un risultato favorevole in Nigeria-Argentina. Incroci che renderanno appassionante ogni minuto di quest’ultima giornata del girone, con in ballo il destino di tre Nazionali e con un solo posto a disposizione.

Islanda-Croazia si giocherà oggi (martedì 26 giugno) alla Rostov Arena di Rostov-On-Don con calcio di inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset 20 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

MARTEDÌ 26 GIUGNO

20.00 Islanda-Croazia, Gruppo D, Rostov Arena













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com