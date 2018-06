Nigeria-Argentina, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Messi e Aguero per l’Albiceleste, cambia il portiere. Musa guida le Super Aquile

La partita del dentro o fuori, si decide tutto in una notte: o si continua l’avventura iridata o si fanno le valigie e si torna a casa. Nigeria e Argentina sono pronte per la sfida campale che vale un posto agli ottavi di finale: le Super Aquile potrebbero accontentarsi di un pareggio, l’Albiceleste è invece costretta a vincere e contestualmente deve sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti più elevata. Ultima spiaggia per Messi e compagni dopo il pareggio all’esordio con i Vichinghi e le tre sberle prese contro gli slavi mentre gli africani sono a un passo dal sogno ma sono chiamati a un’impresa stellare che rimarrebbe nella storia del loro Paese.

L’Argentina è in grandissima difficoltà, il CT è stato criticato da più parti, la squadra non riesce a fare gioco e la sua stella è stata criticata da più parti. Bisogna resettare tutto e ripartire da zero. Sampaoli dovrebbe cambiare modulo puntando sul 4-2-3-1. Quasi sicuramente ci sarà un cambio in porta dopo il clamoroso errore di Caballero (giocherà Armani). Messi alle spalle di Sergio Aguero, sulle fasce offensive agiranno Mascheranno e Peres. Dunque ancora panchina per Dybala, Higuain, Biglia, Di Maria. Difesa a quattro composta da Salvio, Mercado, Otamendi e Tagliafico con Mascherano e Peres a fare da schermo.

La Nigeria punterà sul suo collaudato tridente offensivo composto dal velocissimo Moses, dal concreto Iwobi e dal goleader Musa reduce dalla doppietta contro l’Islanda. Non dovrebbero esserci grandi novità con il centrocampo a tre composto da Ndidi, Obi Mikel ed Etebo. Di seguito le probabili formazioni di Nigeria-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di calcio.

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa, Iwobi

ARGENTINA (4-2-3-1): Armani; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Perez; Pavon, Messi, Acuña; Aguero













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com