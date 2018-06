NBA Awards 2018: James Harden MVP, finalmente il Barba in trionfo! Assegnati tutti i premi della stagione

James Harden è stato premiato come MVP della stagione NBA. Il ribattezzato Barba, stella degli Houston Rockets, ha ricevuto il premio direttamente dal commissione Adam Silver nel corso della notte degli NBA Awards svoltasi a Los Angeles. Il 28enne ha preceduto nettamente LeBron James e Anthony Davis nella speciale classifica stilata da 101 giornalisti internazionali. La regular season di Harden è stata letteralmente strepitosa con 30,4 punti e 8,8 assist di media in 72 partite giocate.

Assegnati anche gli altri premi: il rookie of the year è Ben Simmons (prima scelta al draft 2016 e reduce da una grande stagione con Philadelphia); defensive player per Rudy Gobert (Utah Jazz); miglior sesto uomo è Lou Williams dei Clippers; Dwane Casey è il miglior coach dell’anno dopo l’ottima regular season a Toronto.













(foto pagina Facebook NBA)