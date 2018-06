Motomondiale, GP Olanda 2018: come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Gli orari su Sky e TV8

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DELLA GP D’OLANDA DI MOTOGP

Dopo una prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 davvero interessante, è già tempo di pensare alle qualifiche sul tracciato di Assen. Le tre classi, dunque, saranno in scena per le ultime sessioni prima del grande spettacolo che andrà a comporre le griglia di partenza delle gare di domani.

In MotoGP vedremo se Marc Marquez saprà resistere all’attacco di Yamaha e Ducati, con Valentino Rossi e Maverick Vinales pronti a confermarsi dopo un ottimo venerdì. In Moto2, invece, ci saranno tanti italiani alla caccia della pole position, incominciando da Francesco “Pecco” Bagnaia che vuole scuotersi dopo due passaggi a vuoto, con Lorenzo Baldassarri, Luca Marini e Mattia Pasini pronti a mettere i bastoni tra le ruote agli spagnoli Joan Mir ed Alex Marquez e, soprattutto, al portoghese Miguel Oliveira. In Moto3, poi, la pattuglia tricolore proverà a scalzare dalla vetta Aron Canet, con il suo connazionale Jorge Martin a leccarsi le ferite dopo la brutta caduta di ieri.

La copertura della giornata di Assen sarà, come sempre, ad opera di Sky (su SkySport MotoGP e SkySport3) con una replica anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) che seguirà in diretta ogni appuntamento. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del sabato del Gran Premio di Olanda, evento per evento, per non perdervi nemmeno un istante dello spettacolo del circuito del Drenthe. Di seguito il programma completo con tutti gli orari e come seguire in tv.

PROGRAMMA GP OLANDA 2018

Programmazione su SkySport3 (canale 203) e SkySport MotoGP (canale 208)

Sabato 30 giugno

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Repliche su SkySport MotoGP:

Qualifiche MotoGP ore 16.00, ore 19.30, ore 23.00

Qualifiche Moto2 ore 21.15, ore 02.15

Qualifiche Moto3 ore 22.15, ore 00.45

Replica su TV8:

Qualifiche MotoGP ore 17.00

