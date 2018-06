Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (sabato 30 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 30 giugno si giocano i primi ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. Si inizia a fare sul serio con la fase a eliminazione diretta, subito dentro o fuori: chi vince prosegue la propria avventura nella rassegna iridata, chi perde è costretto a fare le valigie. Ora non si può più scherzare e non sono ammessi passi falsi.

Ad aprire le danze il big match tra Francia e Argentina: da una parte i giovani Galletti con il testo di Pogba, Mbappè, Dembelè, Griezmann mentre dall’altra l’Albiceleste di Leo Messi che si è salvata nel girone e che scenderà in campo più aggressiva che mai. A seguire una super sfida tra Uruguay e Portogallo: la Celeste di Suarez e Cavani vuole fare lo sgambetto ai Campioni d’Europa guidati da Cristiano Ronaldo. Le due formazioni vincitrici si sfideranno poi nei quarti di finale. Ovviamente in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi sabato 30 giugno ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Francia-Argentina

20.00 Uruguay-Portogallo

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV

Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com