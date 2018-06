MotoGP, GP Olanda 2018: risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto

Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il principale candidato per la vittoria della corsa domenicale.

Comunque, eccezionale time-attack. Stupisce, come detto, Crutchlow ma soprattutto Rossi, caduto nel corso delle PL4 e non al 100% all’inizio del turno. Però, quando è stato il momento di tirar fuori il massimo, il “Dottore” ha piazzato la zampata. Domani ci divertiremo anche se, sul passo gara, uno o due decimi di ritardo nei confronti del “93” ci sono.

In ripresa la Ducati con Andrea Dovizioso. Bravissimo il forlivese a trovare la quadra in questo turno, quarto a 0″079 dal poleman, ed estremamente veloce soprattutto nei primi due settori. Pensando alla corsa non sarà facile salvaguardare le gomme ma il “Dovi” sarà tra i protagonisti di certo per il podio. Indietro invece Jorge Lorenzo, decimo a 0″376 da Marquez, a cui è mancato qualcosa nel t1 e nel t2. Delude in casa Yamaha Maverick Vinales (sesto).

In casa Italia, da segnalare il nono posto di Andrea Iannone (Suzuki) mentre Danilo Petrucci conclude fuori dalla top10 (11°) e Franco Morbidelli è costretto a dare forfait per una frattura alla mano sinistra.

CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA

CLASSIFICA TOP10 – QUALIFICHE MOTOGP – GP OLANDA 2018

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:32.791 2 35 C. CRUTCHLOW +0.041 3 46 V. ROSSI +0.059 4 4 A. DOVIZIOSO +0.079 5 42 A. RINS +0.142 6 25 M. VIÑALES +0.193 7 41 A. ESPARGARO +0.238 8 5 J. ZARCO +0.281 9 29 A. IANNONE +0.329 10 99 J. LORENZO +0.376













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI