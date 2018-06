Marc Marquez, GP Olanda 2018: “Prima pole in carriera ad Assen! Contento per il passo gara”

Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è distinto durante le qualifiche e ha beffato la concorrenza per questione di centesimi: Cal Crutchlow, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si sono dovuti inchinare sul filo di lana. Il Campione del Mondo scatterà al palo ed è il grande favorito per la vittoria nella gara di domani ma dovrà fare certamente i conti con il Dottore che sembra in grado di fare la differenza.

Il pilota della Honda era raggiante al termine del time attack e ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Questa è la prima pole position ad Assen, qui ho sempre fatto fatica nel giro secco e anche oggi è stato così. Nel primo tentativo ho fatto un bel giro da solo, nel secondo ho visto traffico e che Rins andava forte. Nessuno voleva spingere, ci siamo aspettati e poi tutti hanno iniziato a spingere. Fortunatamente ce l’ho fatta io. Sono contento anche per il passo gara, domani vediamo“.













FOTOCATTAGNI